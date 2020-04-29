Правда, всего на три месяца - на 1 июля

В Курске могут перенести повышение платы за содержание жилого помещения. Правда, всего на три месяца - с 1 апреля на 1 июля этого года. Это связано с запретом на массовые мероприятия, и, соответственно, с невозможностью в период самоизоляции провести общие собрания собственников жилья.





Предложение о переносе сроков вступления в силу решения Горсобрания внёс мэр города Виктор Карамышев. Депутаты рассмотрят его завтра.





Напомним, Курское городское Собрание устанавливает размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений:





- по договорам социального найма,

- по договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда,

- для собственников помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение на общем собрании об установлении размера платы за содержание жилого помещения.





Во всех остальных случаях размер платы за содержание жилого помещения определяют собственники на общем собрании. Для принятия решения проголосовать должны более 50% от общего числа собственников помещений в многоквартирном жилом доме.