"Аэрофлот" предлагает ваучеры вместо возврата денег

Компания "Аэрофлот" предложила пассажирам выдать ваучеры взамен потраченных денег.

Компания "Аэрофлот" понесла серьезные убытки из-за отмены сотни рейсов после прекращения Россией с 27 марта международных авиаперевозок. В сложившейся ситуации компания не видит возможности вернуть пассажирам деньги за отмененные перелеты и единственно возможным выходом считает взамен потраченных денег выдать ваучеры, которые можно будет использовать при покупке билетов в течение трех лет. Это коснется не только тех граждан, чьи рейсы были отменены, но и тех, кто в период пандемии отказался от перелета по личным причинам, вне зависимости от того, был ли рейс внутренним или международным.Дочернее предприятие «Аэрофлота» лоукостер "Победа" ранее уже вернула потраченные средства за отмененные до 31 мая перелеты. Деньги были переведены на счет в личном кабинете пассажира и ими можно будет воспользоваться при покупке нового билета после начала деятельности компании.