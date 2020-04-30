Курск вошёл в число 12-ти городов, над которыми 9 мая пролетит военная авиация

Над Курском пролетят самые большие в мире тяжелые транспортные вертолеты Ми-26

Курск вошёл в число 12-ти городов, над которыми 9 мая пролетит авиация Западного военного округа, сообщил командующий войсками ЗВО, Герой Российской Федерации Александр Журавлев.





Над городами пролетят многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35С и Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолёты Ан-12 и Ан-26, вертолёты армейской авиации разведывательно-ударные Ка-52 «Аллигатор», ударные Ми-24 и Ми-28 «Ночной охотник», многоцелевые Ми-8 и самые большие в мире тяжелые транспортные вертолеты Ми-26.