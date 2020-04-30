Они получат первоочередную адресную помощь от государства и льготные банковские кредиты из-за пандемии

Пять курских предприятий вошли в перечень системообразующих. Минэкономразвития дополнило этот список.





Это:





ООО «Агропромкомплектация – Курск»;

АО «Готэк»;

ОАО «Курскрезинотехника»;

АО «Курский электроаппаратный завод»;

ООО «ИСТОК+».





Они получат первоочередную адресную помощь от государства и льготные банковские кредиты из-за пандемии коронавируса.





Решение включать то или иное предприятие в перечень принимает правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики. Эксперты оценивают как универсальные показатели: выручку и численность персонала, так и индивидуальные, учитывающие специфику соответствующих отраслей. Кроме того, дополнительные основания получили градообразующие предприятия, оказывающие существенное влияние на развитие региона, а также производства – исполнители гособоронзаказа.