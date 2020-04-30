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Пять курских предприятий вошли в перечень системообразующих

Они получат первоочередную адресную помощь от государства и льготные банковские кредиты из-за пандемии 

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Пять курских предприятий вошли в перечень системообразующих. Минэкономразвития дополнило этот список. 

Это:

ООО «Агропромкомплектация – Курск»; 
АО «Готэк»; 
ОАО «Курскрезинотехника»;
АО «Курский электроаппаратный завод»; 
ООО «ИСТОК+».

Они получат первоочередную адресную помощь от государства и льготные банковские кредиты из-за пандемии коронавируса. 

Решение включать то или иное предприятие в перечень принимает правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики. Эксперты оценивают как универсальные показатели: выручку и численность персонала, так и индивидуальные, учитывающие специфику соответствующих отраслей. Кроме того, дополнительные основания получили градообразующие предприятия, оказывающие существенное влияние на развитие региона, а также производства – исполнители гособоронзаказа.
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