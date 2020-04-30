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Число заразившихся коронавирусом в Курской области превысило 700 человек

За последние сутки выявлено ещё 68 случаев. Две смерти из статистики исключены

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Данные курского оперштаба по коронавирусу на сегодня: выявлено ещё 68 новых случаев за последние сутки. Всего заразившихся у нас уже 726.

Из них под медицинским наблюдением 625 пациентов: 116 – в инфекционной больнице имени Семашко, 28 – в городском клиническом роддоме, 1 - в 6-й горбольнице, ещё  480 – без признаков заболевания на домашнем карантине под наблюдением врачей и соответствующих служб.
Выздоровели ещё 19 пациентов, всего их уже 94. Что касается смертей, новых - нет. Прежних стало меньше. Два ранее скончавшихся пациента исключены из статистики, так как причиной их смерти не являлся COVID-19, заключительные анализы на инфекцию показали отрицательный результат. Таким образом в Курской области от коронавируса умерли четыре человека, а не шесть, как считалось до этого. 

Кроме этого на домашнем карантине в под медицинским наблюдением остается больше тысячи курян – это прибывшие из-за рубежа и контактировавшие с подозрительными или заболевшими COVID-2019. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находится 223 человека. Снят карантин почти с 2 тысяч 300 человек.
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