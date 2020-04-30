В Курской области возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 3-летнего Миши Ватулина

Поиски ребёнка продолжаются

В Курской области ищут 3-летнего Мишу Ватулина из села Большое Долженково Октябрьского района. Мальчик пропал в среду нем. Ребёнка ищут около 300 человек: опытные поисковики и добровольцы, полицейские и росгвардейцы, спасатели, сотрудники управления розыска, следственного комитета и администрации района.





Возбуждено уголовное дело. В ходе проведенных первоначальных мероприятий установлено, что примерно в 12:30 ребёнок сам ушел из дома в неизвестном направлении.





У Миши темно-русые волосы, глаза карие, рост 95 см. Одет в голубую водолазку в черную полоску, темно-серые колготки.





Всех, у кого есть какая-нибудь информация, просят сообщить по номерам 112 или 02; а также в группу ВКонтакте поискового отряда «Лиза Алерт» Курской области.