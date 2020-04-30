В Курской области пьяный автомобилист устроил ДТП с тремя машинами и четырьмя пострадавшими

Авария произошла минувшим вечером в Железногорске

Прошлым вечером в Железногорске произошло массовое ДТП, в котором пострадали четверо человека: 19-летняя девушка-водитель и её пассажиры - 20-летний парень и две 18-летние девушки.





Как сообщили в ГИБДД, авария случилась в 11-м часу на улице Ленина, рядом с домом 43. 31-летний водитель на «Шевроле Нива», двигаясь по улице Ленина со стороны улицы Димитрова в сторону улицы Гайдара, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21140», за рулём которого была девушка. От удара «Ниву» отбросило на припаркованный «Хендай Солярис», в котором находился 53-летний водитель.





Травмы в результате этого столкновения получили только находившиеся в «ВАЗе» молодые люди, остальные участники этого ДТП, включая самого виновника аварии, не пострадали.





Как отметили в Госавтоинспекции, в момент совершения ДТП водитель «Нивы» был пьяным.