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Лента новостей / В регионе

В Курске скончались еще два пациента с подозрением на коронавирус

Пока у нас официально зарегистрирована смерть 4 курян с подтверждённым COVID-19

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За последние сутки в  инфекционной больнице имени Семашко скончались еще два пациента с подозрением на коронавирус, сообщает курский оперштаб по борьбе с COVID-19. Однако окончательное заключение по причинам смерти позже дадут эксперты. Кроме этого, ещё один мужчина умер по причинам, не связанным с состоянием здоровья. Обстоятельства его смерти проверяет Следственный комитет.

Отмечается, что на сегодня официально зарегистрирована смерть 4 курян с подтверждённым коронавирусом. Два ранее умерших пациента исключены из статистики, в связи с тем, что причиной их смерти не являлся COVID-19, заключительные анализы на инфекцию показали отрицательный результат. 


Из 68 выявленных за последние сутки случаев заражения, женщин вдвое больше, чем мужчин. Основную долю вновь заболевших составляют люди в возрасте от 30 до 60 лет - таких 41 человек. Также есть пятеро детей. Напомним, всего заразившихся у нас уже 726.

В Фатежском, Большесолдатском и Хомутовском районах коронавирус пока не зарегистрирован. 

В целом по России за сутки зафиксирован антирекорд - больше 7 тысяч случаев коронавируса. Общее число заболевших превысило 106 тысяч.
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