В Курске скончались еще два пациента с подозрением на коронавирус

Отмечается, что на сегодня официально зарегистрирована смерть 4 курян с подтверждённым коронавирусом. Два ранее умерших пациента исключены из статистики, в связи с тем, что причиной их смерти не являлся COVID-19, заключительные анализы на инфекцию показали отрицательный результат.
Из 68 выявленных за последние сутки случаев заражения, женщин вдвое больше, чем мужчин. Основную долю вновь заболевших составляют люди в возрасте от 30 до 60 лет - таких 41 человек. Также есть пятеро детей. Напомним, всего заразившихся у нас уже 726.
В Фатежском, Большесолдатском и Хомутовском районах коронавирус пока не зарегистрирован.
В целом по России за сутки зафиксирован антирекорд - больше 7 тысяч случаев коронавируса. Общее число заболевших превысило 106 тысяч.