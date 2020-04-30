Молодая курянка воровала дорогие смартфоны и продавала их на рынке

Ей грозит до 5 лет тюрьмы

В Курске задержали 28-летнюю девушку, воровавшую смартфоны. Украденное она продавала на рынке.





Первую кражу дорогого смартфона курянка совершила в конце прошлого года. В закусочной на улице Ольшанского она заметила, что один из посетителей заснул и оставил мобильный на столе. Девушка забрала гаджет, а потом продала.





Ещё один телефон преступница украла несколько дней назад у своей знакомой. Девушку и её сожителя пригласила в гости приятельница. После совместного застольям со спиртным хозяйка дома заснула и в результате лишилась своего телефона последней модели, который похитила гостья. Очередной украденный телефон она снова продала на одном из городских рынков. Но полицейским удалось изъять его в качестве вещественного доказательства.





Возбуждены сразу несколько уголовных дел. Курянке грозит до 5 лет лишения свободы.