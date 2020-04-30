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Лента новостей / В регионе

В курские больницы поступят ещё 57 аппаратов ИВЛ

А в инфекционной больнице имени Семашко появится компьютерный томограф

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В курские больницы дополнительно поступят 57 аппаратов ИВЛ. Контракты на закупку 27 из них уже заключены, поставки ожидаются в мае. На них потратят 67,7 млн рублей из областного бюджета. Еще 30 аппаратов Курская область получит по квоте Минпромторга в мае и июне. 

Кроме этого, в инфекционной больнице имени Семашко появится компьютерный томограф. Контракт на поставку заключен, без малого 59 млн рублей на его приобретение покроет региональная казна. В планах также закупка еще двух компьютерных томографов - для 6-й горбольницы и БСМП. Их оплатят также из областного бюджета. 

Сейчас в курских больницах есть 242 аппарата искусственной вентиляции легких, в том числе 42 экспертного класса и 85 для масочной искусственной вентиляции легких. Из них 117 аппаратов ИВЛ - в трех больницах, задействованных в лечении пациентов с коронавирусом: это инфекционная больница имени Семашко, горбольница № 6 и городской роддом. В них в общей сложности организовано 552 места. 

Как отметили в региональной администрации, в инфекционной больнице также есть оборудование для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации.
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