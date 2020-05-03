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Лента новостей / В России

Режим самоизоляции может быть усилен после 12 мая

Ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, могут быть увеличены, если на майских каникулах россияне начнут массово нарушать режим самоизоляции 

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Ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, могут быть увеличены, если на майских каникулах россияне начнут массово нарушать режим самоизоляции. Об этом заявила глава  Роспотребнадзора Анна Попова.
При длительности инкубационного периода около 8 дней, уже к 12 мая возможен скачок количества заболевших новым вирусом, что будет свидетельствовать о том, что индекс режима самоизоляции был низок и привел к росту заболеваемости. А это потребует усиления ограничений и контроля над их исполнением. Таким образом, по словам Поповой, возможны два сценария развития событий – первый, при котором кривая заболеваемости пойдет вниз, что позволит смягчить ограничения и позволить людям гулять небольшими группами и с детьми, заниматься спортом на улице. И второй, когда режим самоизоляции не будет соблюден в достаточной мере, что потребует дальнейшего усиления ограничений. 
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