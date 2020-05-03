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Лента новостей / В регионе

Ситуация с COVID-19 в Курской области на 3 мая 2020 г.

В курской области на 7.30 утра 3 мая 2020 г. зарегистрировано 928 подтвержденных случая заболевания 

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Таким образом, прирост количества заболевших составил 67 человек, из них инфицировано 36 женщин и 31 мужчина. Наибольшее количество приходится на возрастную группу 30-60 лет – 38 заболевших, 23 человека в возрасте более 60 лет, и по 2 человека в группах детей до 10 лет, подростков от 11 до 17 лет и молодежи от 18 до 29 лет.
Наибольшее количество зараженных, в количестве 545 человек, по-прежнему остается в областном центре. 
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