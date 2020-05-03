В Курских садоводческих товариществах МЧС проводит противопожарные рейды
На территориях СНТ Курска прошел рейд по проверке соблюдения требований пожарной безопасности
С начала 2020 года на территории СНТ Центрального округа Курска произошло уже 17 пожаров, причинами которого стали сжигания мусора или неосторожное обращение с огнем. В случае нарушений правил пожарной безопасности дачники будут привлечены к административной ответственности – для физических лиц штраф составит от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных 15-30 тысяч.