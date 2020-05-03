В Курских садоводческих товариществах МЧС проводит противопожарные рейды

На территориях СНТ Курска прошел рейд по проверке соблюдения требований пожарной безопасности

Сотрудники МЧС провели рейд, целью которого стала проверка соблюдения требований пожарной безопасности, а также разъяснительная работа с населением, призывающая дачников выполнять требования, позволяющие не подвергать риску возникновения пожаров на территориях СНТ. В частности, на данный момент запрещено разведение открытого огня, а также сжигание мусора в непосредственной близости от территории с сухой травой или сухостоем. На каждом участке необходимо иметь первичные средства для тушения пожаров – это бочка с водой объемом не менее 200 литров или огнетушитель.С начала 2020 года на территории СНТ Центрального округа Курска произошло уже 17 пожаров, причинами которого стали сжигания мусора или неосторожное обращение с огнем. В случае нарушений правил пожарной безопасности дачники будут привлечены к административной ответственности – для физических лиц штраф составит от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных 15-30 тысяч.