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Лента новостей / В регионе

В Курских садоводческих товариществах МЧС проводит противопожарные рейды

На территориях СНТ Курска прошел рейд по проверке соблюдения требований пожарной безопасности

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Сотрудники МЧС провели рейд, целью которого стала проверка соблюдения требований пожарной безопасности, а также разъяснительная работа с населением, призывающая дачников выполнять требования, позволяющие не подвергать риску возникновения пожаров на территориях СНТ. В частности, на данный момент запрещено разведение открытого огня, а также сжигание мусора в непосредственной близости от территории с сухой травой или сухостоем. На каждом участке необходимо иметь первичные средства для тушения пожаров – это бочка с водой объемом не менее 200 литров или огнетушитель.
С начала 2020 года на территории СНТ Центрального округа Курска произошло уже 17 пожаров, причинами которого стали сжигания мусора или неосторожное обращение с огнем. В случае нарушений правил пожарной безопасности дачники будут привлечены к административной ответственности – для физических лиц штраф составит от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных 15-30 тысяч.
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