Количество заболевших в Курской области приближается к 1000
Сегодня 4 мая в области зарегистрировано 997 случаев заболевания коронавирусной инфекцией
У 684 человек болезнь протекает бессимптомно и они находятся на карантине дома под наблюдением врачей. 123 пациента проходят лечение в инфекционной больнице им. Н.А.Семашко, 28 – в городском роддоме, 22 – в городской больнице №6. Всего выписано 134 пациента.
Также на карантине в домашних условиях остаются 1027 человек, которые прибыли из-за границы и могли иметь контакт с лицами инфицированными COVID-19. Карантин снят с 2504 человек.