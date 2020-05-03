Количество заболевших в Курской области приближается к 1000

Сегодня 4 мая в области зарегистрировано 997 случаев заболевания коронавирусной инфекцией

За минувшие сутки количество больных увеличилось на 69 человек, таким образом, всего в регионе зарегистрировано 997 случаев. Из 69 вновь выявленных 54 женщины и 15 мужчин. Вирус обнаружен у двоих детей в возрасте до 10 лет, по 3 человека в возрастных группах от 11 до 17 лет и от 18 до 29, в группе 30-60 лет - 35 человек, старше 60 лет - 26 человек.У 684 человек болезнь протекает бессимптомно и они находятся на карантине дома под наблюдением врачей. 123 пациента проходят лечение в инфекционной больнице им. Н.А.Семашко, 28 – в городском роддоме, 22 – в городской больнице №6. Всего выписано 134 пациента.Также на карантине в домашних условиях остаются 1027 человек, которые прибыли из-за границы и могли иметь контакт с лицами инфицированными COVID-19. Карантин снят с 2504 человек.