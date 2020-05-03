В Белгороде суд оштрафовал мужчину за комментарий про Путина и Конституцию

Суд Белгородской области вынес решение о присуждении штрафа в размере 30 тысяч рублей по статье о неуважении к власти

Информация о данном решении суда в отношении местного жителя Сергея Миронцева была обнаружена на сайте суда журналистами «МБХ медиа». Штраф в размере 30 тысяч рублей придется заплатить Миронцеву за комментарий в социальной сети «Одноклассники» под опросом «Пойдете ли Вы голосовать за поправки в Конституцию РФ 22 апреля». На сайте суда говорится, что оценочное мнение о президенте РФ и партии «Единая Россия» было высказано подсудимым в неприличной форме, однако подробности комментария не излагаются. Учитывая, что подсудимым была признана вина, комментарий был удален, а к административной ответственности Миронцев ранее не привлекался, судом был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.