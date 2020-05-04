Курская область. В 1-й горбольнице Железногорска развернут 60 коек для пациентов с коронавирусом

На это уйдёт 2 недели

В 1-й горбольнице Железногорска развернут 60 коек для пациентов с коронавирусом. С такой инициативой выступил «Металлоинвест». В больнице для этого потребуется сделать кислородную разводку, отмечают в обладминистрации. На это уйдёт 2 недели.





Также во 2-й горбольнице есть 11 стационарных аппарата ИВЛ. Еще два портативных мобильных комплекса ИВЛ привезут в город горняков для экстренных служб из областной инфекционной больницы имени Семашко. Это при необходимости позволит переводить тяжелых пациентов с коронавирусом на лечение в Курск.





Кроме этого, для медиков Михайловского ГОКа (амбулатории санатория «Горняцкий») проведут дополнительную специальную подготовку для помощи медикам городских больниц в борьбе с вирусом. Сам санаторий могут приспособить к приему больных на период пандемии. Окончательные решения по организации работ власти примут после того , как санаторий осмотрят специалисты.





Добавим, в Курске уже готовы 552 дополнительных места. Это количество определил Минздрав.