Запрет на проведение массовых мероприятий будет снят в последнюю очередь
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в своем интервью заявила: " Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь"
Снятие первых ограничений станет возможным уже после 12 мая при условии, что после майских праздников кривая роста заболеваемости не пойдет резко вверх. В первую очередь планируется разрешение на прогулки группами не более трех человек, а также на прогулки с детьми.
В период стойкого снижения числа заболевших возможно будет открытие ресторанов и других мест общественного питания, но до полного снятия запрета на проведение массовых мероприятий мы не увидим их в прежнем формате. Согласно требованиям Роспотребнадзора, в кафе и ресторанах столики должны будут располагаться на расстоянии полутора метров друг от друга, и рассчитаны они будут всего на 1-2 посадочных места.
Одним из последних также будет и снятие запрета на работу фитнес-клубов. На онлайн-конференции по вопросам поддержки предпринимательства Курской области председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства региона Михаил Аксенов заявил, что «фитнес-клубы быстро не откроют. Это финальная стадия открытия отраслей».