Запрет на проведение массовых мероприятий будет снят в последнюю очередь

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в своем интервью заявила: " Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь"

Согласно эпидемиологическим правилам, выход из режима ограничений осуществляется поэтапно, так же как и вход в него. Наиболее опасным в плане распространения инфекции является массовое скопление людей, поэтому запрет на массовые мероприятия был введен одним из первых, а снимут его в последнюю очередь. Как заявила глава Роспотребнадзора, это будет «финальной точкой»Снятие первых ограничений станет возможным уже после 12 мая при условии, что после майских праздников кривая роста заболеваемости не пойдет резко вверх. В первую очередь планируется разрешение на прогулки группами не более трех человек, а также на прогулки с детьми.В период стойкого снижения числа заболевших возможно будет открытие ресторанов и других мест общественного питания, но до полного снятия запрета на проведение массовых мероприятий мы не увидим их в прежнем формате. Согласно требованиям Роспотребнадзора, в кафе и ресторанах столики должны будут располагаться на расстоянии полутора метров друг от друга, и рассчитаны они будут всего на 1-2 посадочных места.Одним из последних также будет и снятие запрета на работу фитнес-клубов. На онлайн-конференции по вопросам поддержки предпринимательства Курской области председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства региона Михаил Аксенов заявил, что «фитнес-клубы быстро не откроют. Это финальная стадия открытия отраслей».