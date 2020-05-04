Запрет на продажу алкоголя в жилых домах

С 5 мая в России вступает закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших заведениях, расположенных в жилых многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Запрет распространяется на точки продажи алкоголя площадью менее 20 квадратных метров. Регионы вправе вводить дополнительные ограничения, крайней мерой которых может стать полный запрет продаж.Авторы закона в основном руководствовались многочисленными жалобами и обращениями граждан о нарушении общественного порядка в местах, где точки продажи алкогольной продукции были размещены на территории жилых домов. Особой критике подверглась возможность размещения в многоквартирных домах кафе, баров и, так называемых, «наливаек»."Федеральный проект "Трезвая Россия" ранее проводил опрос в 64 регионах страны. Респондентами стали граждане в возрасте от 18 до 74 лет и на единственный вопрос о возможности запрета продажи алкоголя в жилых домах 95% опрошенных такой запрет поддержали.