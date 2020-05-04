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Лента новостей / В России

Запрет на продажу алкоголя в жилых домах

С 5 мая в России вступает закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших заведениях, расположенных в жилых  многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

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Запрет распространяется на точки продажи алкоголя  площадью менее 20 квадратных метров. Регионы вправе вводить дополнительные ограничения, крайней мерой которых может стать полный запрет продаж.
Авторы закона в основном руководствовались многочисленными жалобами и обращениями граждан о нарушении общественного порядка в местах, где точки продажи алкогольной продукции были размещены на территории жилых домов. Особой критике подверглась возможность размещения в многоквартирных домах кафе, баров и, так называемых, «наливаек».
"Федеральный проект "Трезвая Россия" ранее проводил опрос в 64 регионах страны. Респондентами стали граждане в возрасте от 18 до 74 лет и на единственный вопрос о возможности  запрета продажи алкоголя в жилых домах 95% опрошенных такой запрет поддержали.
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