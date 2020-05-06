В курские аптеки поступят медицинские маски местного производства

Производить на местном предприятии «Бел-Поль», которое ранее уже пошило защитные костюмы дня медиков

В курские аптеки скоро начнут поступать одноразовые медицинские маски. Производить их будут под Курском, на местном предприятии «Бел-Поль», которое ранее уже перепрофилировалось и пошило защитные костюмы дня медиков.





12 мая ожидается поставка оборудования, с 15 мая приступят к монтажу, а на 20-е числа намечены первые поставки уже готовых масок. В месяц планируется производить до миллиона 200 тысяч масок. Маски местного производства будут поставлять не только в аптеки, но и в больницы и в поликлиники. Об этом заявил губернатор. Он заверил, что в больницах, которые сейчас работают с пациентами с коронавирусом, дефицита средств защиты нет. Но поставки продолжат наращивать, чтобы создать дополнительный запас.





Также, дополнительно снизить для них риск заражения врачей, из региональной казны выделят дополнительные средства на профилактическую терапию для всех медиков, в частности, работающих с больными COVID-19. Для этого курские депутаты в ближайшее время уточнят бюджет.