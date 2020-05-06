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Лента новостей / В регионе

В Курске под COVID-стационары дополнительно перепрофилируют корпус терапевтического отделения БСМП и бывшее здание онкодиспансера

Они смогут принять 260 пациентов с  коронавирусом

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В Курске под COVID-стационары дополнительно перепрофилируют корпус терапевтического отделения БСМП и бывшее здание онкодиспансера. После 19 мая они смогут принять 260 больных коронавирусом, а 182 из них — обеспечить кислородом. Об этом сообщил губернатор Роман
Старовойт. Кроме этого, по его словам, до 10 июня в регионе подготовят ещё 325 коек, из которых к 228 будет подведён кислород.

Для качественной диагностики пневмонии, вызванной коронавирусом для медучреждений закупают компьютерные томографы. Один из них скоро поступит в инфекционную больницу имени Семашко, второй — в корпус бывшего онкоцентра. 

Ещё 4 аппарата КТ закупит компания «Металлоинвест». Из них два направят в 6-ю горбольницу Курска и городской роддом, ещё два — в железногорские больницы. Также холдинг профинансирует расширение лаборатории по тестированию на COVID-19 в Курске и создание такой же в Железногорске. 

Напомним, ранее было решено создать дополнительные места для лечения пациентов с COVID-19 в горбольнице Железногорска — всего 60. В санатории «Горняцкий» создадут обсерватор.

Как отметил глава региона, сейчас в Курске ежедневно делают примерно 800 тестов на коронавирус, а в трёх городских больницах  сформировано 552 койки для пациентов с COVID-19.
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