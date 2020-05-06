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Лента новостей / В регионе

Учебный год для курских школьников закончится раньше

Но не для всех. Одиннадцатиклассники продолжат учиться в июне

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В Курской области установили сроки завершения учебного года. Для учеников 1-8-х классов он закончится 22 мая, для 9-х и 10-х классов – 29 мая. А вот одиннадцатиклассники будут учиться до 5 июня, это связано с переносом сроков начала сдачи ЕГЭ на 8 июня. 
 
Всё это время дети будут учиться дистанционно, отметили в региональном комитете образования и науки. Такие меры связаны со сложившейся эпидемиологической ситуации в Курской области.
 
Что касается продуктовых наборов для школьников-льготников, их продолжат выдавать в мае – до завершения учебного года.

Кроме того, как сообщает сегодня «Коммерсантъ», из-за пандемии ЕГЭ могут перенести на вторую половину лета - середину июля—начало августа, в таком случае начало учебного года в вузах сдвинется на месяц - на 1 октября. Отменить ЕГЭ совсем не возможно, уверен министр просвещения Сергей Кравцов. А вот ОГЭ в девятых классах отменить могут, тогда школьников аттестуют по текущим оценкам. Однако этот вопрос окончательно не решён. Пока же девятиклассников освободили от двух экзаменов по предметам по выбору, обязательные - русский язык и математика - остаются. 

По словам министра просвещения, решение по срокам проведения школьных экзаменов может быть изменено после 12 мая.
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