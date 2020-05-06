  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске начинают отключать горячую воду

6 мая специалисты ПАО «Квадра» начинают испытание теплосетей

Читайте также

В период испытаний, которые начнутся 6 мая, будет произведена проверка тепловых сетей на прочность, а также пройдет необходимый текущий ремонт трубопроводов. В конце июля – августе в ряде районов пройдут повторные испытания для оценки качества проведенных ремонтов сетей.
Комитет ЖКХ Курска утвердил график, согласно которому, первыми без горячей воды останутся жители домов, прилегающих к участку тепломагистрали № 2 от ТЭЦ-1 по ул. Энгельса. Здесь испытания пройдут 6 – 8 мая. С 12 по 17 мая горячая вода будет отключена в зоне котельной ООО «ТГК» (завокзальная часть Железнодорожного округа). Следующими по списку станут жители Сеймского и части Центрального округа в зоне ТЭЦ-1, здесь испытания пройдут с 19 по 21 мая.
Полный список очередности отключения горячей воды компания предоставила на своем официальном сайте.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курская прокуратура требует закрыть сайты, торгующие маршрутными листами

В Курской области ввели «масочный режим»

Курские полицейские задержали в Самаре двух аферистов

Завтра часть Курска останется без холодной воды

Курские школьники просят губернатора не отменять выпускные

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске