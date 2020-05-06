В Курске начинают отключать горячую воду

6 мая специалисты ПАО «Квадра» начинают испытание теплосетей

В период испытаний, которые начнутся 6 мая, будет произведена проверка тепловых сетей на прочность, а также пройдет необходимый текущий ремонт трубопроводов. В конце июля – августе в ряде районов пройдут повторные испытания для оценки качества проведенных ремонтов сетей.Комитет ЖКХ Курска утвердил график, согласно которому, первыми без горячей воды останутся жители домов, прилегающих к участку тепломагистрали № 2 от ТЭЦ-1 по ул. Энгельса. Здесь испытания пройдут 6 – 8 мая. С 12 по 17 мая горячая вода будет отключена в зоне котельной ООО «ТГК» (завокзальная часть Железнодорожного округа). Следующими по списку станут жители Сеймского и части Центрального округа в зоне ТЭЦ-1, здесь испытания пройдут с 19 по 21 мая.Полный список очередности отключения горячей воды компания предоставила на своем официальном сайте.