Роман Старовойт рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в Курской области

Меры поддержки от федералов: полугодовая отсрочка по налогам на прибыль, УСН, ПСН, ЕСХН и ЕНВД; сдвинуты сроки по оплате транспортного налога: за I квартал - на 30 октября, за второй - на 30 декабря; крупные банки начали выдавать нулевые кредиты на выплату зарплаты. Также можно получить субсидию от государства, если вы попали в список наиболее пострадавших от коронавируса. Причём индивидуальные предприниматели без сотрудников смогут получить только один МРОТ, те, у кого есть работники получат по МРОТу на каждого, увеличенный на 1, организации также получат по МРОТу на каждого сотрудника. При этом в расчёт возьмут численность работников в марте.
Также губернатор создал штаб по повышению устойчивости экономики региона и заверил, что сласти постоянно мониторят ситуацию, чтобы выработать новые эффективные меры поддержки бизнеса и населения.