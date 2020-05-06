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Роман Старовойт рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в Курской области

Отсрочку по арендной плате предпринимателям предоставят аж до следующего года, но не всем

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Роман Старовойт рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в Курской области. Отсрочку по арендной плате предпринимателям предоставят, аж до следующего года. Но только тем, кто арендует федеральное, государственное или муниципальное имущество. Курский центр «Мой Бизнес»  даст отсрочку по всем программам микрофинансипования на полгода. Вдобавок центр предлагает взять микрозайм «Туризм» по льготной ставке в 1,5% на два года. 

Меры поддержки от федералов: полугодовая отсрочка по налогам на прибыль, УСН, ПСН, ЕСХН и ЕНВД; сдвинуты сроки по оплате транспортного налога: за I квартал - на 30 октября, за второй - на 30 декабря; крупные банки начали выдавать нулевые кредиты на выплату зарплаты. Также можно получить субсидию от государства, если вы попали в список наиболее пострадавших от коронавируса. Причём индивидуальные предприниматели без сотрудников смогут получить только один МРОТ, те, у кого есть работники получат по МРОТу на каждого, увеличенный на 1, организации также получат по МРОТу на каждого сотрудника. При этом в расчёт возьмут численность работников в марте. 
 
Также губернатор создал штаб по повышению устойчивости экономики региона и заверил, что сласти постоянно мониторят ситуацию, чтобы выработать новые эффективные меры поддержки бизнеса и населения.
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