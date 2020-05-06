  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курский губернатор предупредил о том, что жить по-другому предстоит еще месяцы

 На заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории области нового типа коронавирусной инфекции губернатор заявил, что нас ожидает долгая борьба с инфекцией вызванной вирусом COVID-19

Читайте также

Роман Старовойт отметил, что несмотря на увеличение количества тестов и наращивание количества койко-мест в больницах, регион должен быть готов к любому варианту дальнейшего развития событий, в том числе и негативному. На данный момент количество вновь выявленных заболевших не снижается, поэтому принято решение о дальнейшем перепрофилировании медучреждений. До 19 мая терапевтическое отделение БСМП и бывшее здание онкодиспансера должны подготовить 260 мест. Для оснащения лечебных учреждения закупаются аппараты ИВЛ и компьютерные томографы.
Губернатор также отметил, что ни одной стране мира не удалось достаточно быстро остановить распространение инфекции. Говорить о полном окончании пандемии возможно только при создании вакцины и лекарства от коронавирусной инфекции. На их разработку и дальнейшее тестирование уйдет не один месяц, поэтому жизнь в новых условиях не закончится в ближайшие дни и недели.
Со 2 мая в регионе было объявлено обязательное ношение масок в общественных местах, на сегодняшний день штабом рассматривается введение так называемого «перчаточного» режима.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курская прокуратура требует закрыть сайты, торгующие маршрутными листами

В Курской области ввели «масочный режим»

Курские полицейские задержали в Самаре двух аферистов

Завтра часть Курска останется без холодной воды

Курские школьники просят губернатора не отменять выпускные

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске