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На курской трассе в ДТП погиб мужчина. Ещё четыре человека ранены

Авария произошла в Советском районе

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5 мая днём в Советском районе произошла авария, в которой один человек погиб и ещё четверо пострадали. Как сообщили в ГИБДД, примерно в половину первого на 109 км автодороги «Курск-Борисоглебск» столкнулись «ВАЗ 211540» и «Рено Логан». 

Отечественная легковушка двигалась со стороны Воронежа в направлении Курска, иномарка ехала в попутном направлении. Столкновение произошло, когда ВАЗ поворачивал налево. За рулём ВАЗа был 30-летний водитель, он скончался в больнице. Также с травмами госпитализированы трое его пассажиров: две женщина 39-ти и 58-ми лет, а также 67-летний мужчина. 

 За рулем «Рено» был 34-летний автомобилист, он в этой аварии не пострадал, но травмы получила его 32-летняя пассажирка.
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