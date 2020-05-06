В Курской области прогнозируют грозы и туман

Воздух прогреется до 20 градусов

В ближайшие сутки в Курской области ожидаются грозя и туман. Такой прогноз даёт Курский Гидрометцентр. Ночью местами синоптики обещают небольшой дождь, туман, утром и днем пройдут кратковременные дожди, местами грозы. При грозах порывы ветра местами будут достигать 16 м/с. В целом будет облачная погода с прояснениями.





Температура по области ночью составит от 6 до 11 градусов тепла, днём потеплеет до 15-20º.





Спасатели просят курян воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, то желательно значительно снизить скоростной режим.