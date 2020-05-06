Курские школьники просят губернатора не отменять выпускные. Письмо опубликовано в соцсетях. Решение по проведению выпускных будут принимать главы регионов. В качестве аргументов выпускники приводят то, что они «11 лет не покладая рук учили уроки, выполняли домашние задания и получали хорошие отметки», а также то, что уже успели купить выпускные платья.





«Этот день очень важен для нас, 11 лет мы старались, учились, два года готовились к ЕГЭ без выходных, куплены платья, построены планы...», пишут школьники.





Комментарии под постом в основном негативные или саркастические. Родители выпускников пишут, что и сами против проведения выпускных в таких условиях. Однако, по словам одной курянки, мамы одиннадцатиклассника, запланированные поездки в Петербург, несмотря на пандемию, турфирмы пока отменять не спешат.