Президент Владимир Путин допускает ужесточение режима ограничений

Президент России считает возможным при необходимости усилить режим ограничений в некоторых регионах

Как заявил ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия еще не вышла на плато, наблюдается постоянный прирост заболеваемости. В связи со сложившейся ситуацией еще рано говорить о повсеместном смягчении ограничений, так как в каждом регионе ситуация развивается по-разному. Президент Владимир Путин во время совещания по снятию режима введенных из-за эпидемии мер 6 мая допустил, что в некоторых субъектах Российской Федерации возможно усиление ограничительных мер. При этом в регионах, где прирост заболеваемости идет на спад, возможен постепенный выход из режима. Президент предупредил, что поспешные решения могут привести к откату назад и вызвать новую волну инфицирования коронавирусом.