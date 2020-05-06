Курские полицейские задержали в Самаре двух аферистов

Им удалось похитить у четырех курских пенсионеров более 300 тысяч рублей

Курские полицейские задержали в Самаре двух мужчин, подозреваемых в серии мошенничеств. Аферистам удалось обмануть как минимум четырёх курских пенсионеров и похитрить у них в общей сложности более 300 тысяч рублей. Злоумышленники использовали широко известную схему обмана. Они звонили своим жертвам по телефону и сообщали, что их родственник совершил ДТП, в котором пострадали люди. После этого они предлагали за деньги освободить виновника аварии от привлечения к уголовной ответственности.





Пожилые куряне верили на слово незнакомцам и соглашались перевести деньги. В двух случаях мошенники требовали подойти к банкомату и перечислить деньги на указанный счёт. Ещё двум пенсионерам они сообщали, что сумму заберёт курьер.





В качестве курьеров преступники использовали курских таксистов. Водителей по телефону просили забрать деньги по указанному адресу и перечислить на счёт банковской карты. За услугу они платили крупное вознаграждение.





Мошенниками оказались жители Самары. Выяснилось, что оба подозреваемых наркозависимые и ранее они уже были судимы. Преступления они совершали, чтобы найти деньги для приобретения очередной дозы. Самарчан доставили в Курск, они уже дают признательные показания и до суда останутся под стражей. Также полицейские установили счёта, на которые переводились деньги.





Мошенникам грозит до 5 лет лишения свободы. Решается вопрос о возмещении потерпевшим нанесённого ущерба.