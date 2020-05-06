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Лента новостей / В регионе

В Курской области ввели «масочный режим»

Теперь все куряне в магазинах, общественном транспорте или в такси обязаны надевать медицинскую маску или респиратор

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В Курской области ввели «масочный режим». Таково распоряжение главного санврача региона. Теперь все куряне в магазинах, общественном транспорте или в такси обязаны надевать медицинскую маску или респиратор. За нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности предусмотрены штрафы. Это обозначено в статье 20.6.1 КоАП РФ, предупреждают в обладминистрации. Так для граждан они составляют от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 50, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч.
Вдобавок курянам рекомендуют использовать в общественных защитные гигиенические перчатки.

Изменения вступают в силу завтра.
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