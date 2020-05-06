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Лента новостей / В регионе

Курская прокуратура требует закрыть сайты, торгующие маршрутными листами

Напомним, маршрутные листы могут получить на каждого работника только  руководители организаций в администрации 

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Курская прокуратура обнаружила интернет-сайты, на которых торговали маршрутными листами для передвижения по региону во время режима повышенной готовности.

Информация на этих порталах была в свободном доступе, всем желающим предлагалось приобрести маршрутные листы, изготовленные на официальных бланках. Чтобы купить такой «пропуск» нужно было всего лишь заплатить, никакой установленной законом процедуры получения документа соблюдать не требовалось. 

Прокурор города направил в суд административные исковые заявления, в которых потребовал признать эту информацию запрещённой к распространению в нашей стране.

Напомним, маршрутные листы могут получить на каждого работника только  руководители организаций, деятельность которых не приостановлена на время пандемии. За таким документов нужно обратиться в администрацию или в профильный комитет.
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