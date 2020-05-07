Однако в каждом регионе они будут зависеть от сложившейся эпидситуации

Роспотребнадзор предлагает снимать ограничения режима самоизоляции в три этапа. Предложения по поэтапному выходу из режима повышенной готовности президент обсудил на видеосовещании с главами регионов и другими чиновниками. Участие в селекторе принял и губернатор Курской области Роман Старовойт.





На первом этапе послаблений, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, разрешат заниматься спортом на улице, откроют небольшие магазины и учреждения сферы услуг. На втором - откроют школы и детские сады, разрешат гулять с членами семьи. И, наконец, в последнюю очередь разрешат посещать парки и скверы, но при соблюдении дистанции, откроют рестораны и кафе.





При этом, по согласно рекомендациям санитарного ведомства, при принятии решений о снятии ограничений в каждом регионе будут учитывать темп прироста заболеваемости, свободный коечный фонд и охват проведенных тестов на коронавирус. Если же ситуация ухудшится, ограничительные меры по коронавирусу могут возобновить.

Президент поручил руководителям регионов разработать план смягчения противоэпидемических ограничений с учётом эпидемиологической ситуации на местах. Мо