Но посмотреть их можно будет либо из своих окон либо онлайн

В трёх округах Курска 9 мая прогремят салюты. Но посмотреть их куряне смогут либо только из своих окон или балконов, либо только онлайн. Салютовать будут одновременно в Центральном, Железнодорожном и Сеймском округах. А чтобы не соблазнить людей выйти на улицу, точки запуска салютов заранее анонсировать не будут.





Первые залпы раздадутся, как и по всей стране, ровно в 10 вечера. Прямую трансляцию можно будет увидеть на канале «Сейм» и в официальной группе администрации Курской области в соцсети «ВКонтакте».





Ещё одно традиционное мероприятие Дня Победы – акция «Бессмертный полк» – тоже пройдёт онлайн, все желающие смогут отдать почести родным и близким на социальном портале. Шествие в этом году отменено.





Ранее отменили и Парад Победы. Единственное, что состоится - это авиационная его часть. В небе над Курском, как и над 47 российскими городами, пролетит строй боевых самолетов и вертолетов. Старт в 10 утра 9 мая.