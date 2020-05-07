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Лента новостей / В регионе

В трёх округах Курска 9 мая прогремят салюты

Но посмотреть их можно будет либо из своих окон либо онлайн

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В трёх округах Курска 9 мая прогремят салюты. Но посмотреть их куряне смогут либо только из своих окон или балконов, либо только онлайн. Салютовать будут одновременно в Центральном, Железнодорожном и Сеймском округах. А чтобы не соблазнить людей выйти на улицу, точки запуска салютов заранее анонсировать не будут. 

Первые залпы раздадутся, как и по всей стране, ровно в 10 вечера. Прямую трансляцию можно будет увидеть на канале «Сейм» и в официальной группе администрации Курской области в соцсети «ВКонтакте».

Ещё одно традиционное мероприятие Дня Победы – акция «Бессмертный полк» – тоже пройдёт онлайн, все желающие смогут отдать почести родным и близким на социальном портале. Шествие в этом году отменено. 

Ранее отменили и Парад Победы. Единственное, что состоится - это авиационная его часть. В небе над Курском, как и над 47 российскими городами, пролетит строй боевых самолетов и вертолетов. Старт в 10 утра 9 мая.
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