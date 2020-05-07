В Курск поступила первая партия аппаратов ИВЛ

10 аппаратов искусственной вентиляции лёгких приехали в 6-ю горбольницу

10 аппаратов искусственной вентиляции лёгких приехали в 6-ю горбольницу с Уральского приборостроительного завода. Это аппараты нового поколения, с разными режимами вентиляции, которые можно менять в зависимости от состояния пациента. Оборудование смонтировано и уже готово к работе. Всего в курских больницах, работающих с пациентами с коронавирусом сейчас используется 117 аппаратов ИВЛ.





Это первая поставка аппаратов ИВЛ, закупленных по линии Минпромторга. Еще 173 аппарата отдельными партиями поступят в Курскую область до конца июня, отметил губернатор. Он выразил уверенность, что после окончания эпидемии аппараты не меньше пригодятся курском больницам.