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В Курск поступила первая партия аппаратов ИВЛ

10 аппаратов искусственной вентиляции лёгких приехали в 6-ю горбольницу

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10 аппаратов искусственной вентиляции лёгких приехали в 6-ю горбольницу с Уральского приборостроительного завода. Это аппараты нового поколения, с разными режимами вентиляции, которые можно менять в зависимости от состояния пациента. Оборудование смонтировано и уже готово к работе. Всего в курских больницах, работающих с пациентами с коронавирусом сейчас используется 117 аппаратов ИВЛ. 

Это первая поставка аппаратов ИВЛ, закупленных по линии Минпромторга. Еще 173 аппарата отдельными партиями поступят в Курскую область до конца июня, отметил губернатор. Он выразил уверенность, что после окончания эпидемии аппараты не меньше пригодятся курском больницам.
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