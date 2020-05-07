В Курской области выявлено ещё 68 случаев коронавируса

У подавляющего большинства пациентов болезнь протекает бессимптомно

Ещё 68 случаев коронавируса выявлено в Курской области за последние сутки. Таким образом с начала пандемии ковидом заразились 1197 курян. Из них под медицинским наблюдением 995 пациентов: 124 – в инфекционной больнице имени Семашко, 36 – в городском роддоме и 40 – в 6-й горбольнице. У подавляющего большинства заразившихся курян - 795 человек - болезнь протекает бессимптомно, они на домашнем карантине под наблюдением врачей и соответствующих служб.

Выздоровели и выписаны ещё 22 пациента. Всего их уже 196. Новых смертей нет.





Кроме этого, на домашнем карантине под наблюдением медиков остаются 1032 курянина. Снят карантин почти с 2 тысяч 700 человек. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находится 282 человека.