В Курской области ищут водителя, сбившего пешехода

Авария произошла в поселке имени Карла Либкнехта

В Курчатовском районе ищут водителя, скрывшегося с места ДТП. По его вине пострадал пешеход.





Как сообщили в ГИБДД, авария произошла примерно в 20 часов 40 минут рядом с домом 8 на улице Октябрьская в поселке имени Карла Либкнехта. 37-летний мужчина шёл по правому краю проезжей части дороги, когда его сбил неизвестный водитель на неустановленном автомобиле, двигавшийся в попутном направлении. В результате ДТП селянин получил различные травмы, его госпитализировали.





Госавтоинспекция просит свидетелей и очевидцев этого происшествия, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, сообщить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712)36-70-01, 36-70-02., а также по телефону дежурной части ОГИБДД МО МВД России Курчатовский 8(47131)4-23-02.