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В Курске таксист украл у пожилой пассажирки почти 100 тысяч рублей

Пенсионерка забыла в машине вещи, а водитель их присвоил

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В Курске задержали таксиста, похитившего 95 тысяч рублей у пенсионерки. 

66-летняя курянка, возвращаясь от родственников, для безопасного проезда вызвала такси. Как позже выяснилось, в машине она потеряла некоторые вещи. 

Пропажу она обнаружила только спустя несколько дней, когда ей на мобильный пришло сообщение о снятии с карты 95 тысяч рублей. Тогда, проверив сумку, женщина заметила, что пропал кошелек с наличными деньгами и банковской картой, к которой женщина прикрепила пин-код. Благодаря этому злоумышленник беспрепятственно обналичил деньги.

Пенсионерка не смогла вспомнить, где потеряла кошелек, и полицейские проверяли различные версии, в том числе и версию с такси. Сутки понадобились правоохранителям, чтобы установить личность предполагаемого похитителя и еще сутки, чтобы его найти, поскольку мужчина не проживал по месту прописки, переезжая к очередному знакомому.

Возбуждено уголовное дело. Одна из основных задач следствия – возмещение нанесенного пенсионерке материального ущерба. Таксист обязался в ближайшее время полностью вернуть украденные деньги.
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