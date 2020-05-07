В Курске таксист украл у пожилой пассажирки почти 100 тысяч рублей

Пенсионерка забыла в машине вещи, а водитель их присвоил

В Курске задержали таксиста, похитившего 95 тысяч рублей у пенсионерки.





66-летняя курянка, возвращаясь от родственников, для безопасного проезда вызвала такси. Как позже выяснилось, в машине она потеряла некоторые вещи.





Пропажу она обнаружила только спустя несколько дней, когда ей на мобильный пришло сообщение о снятии с карты 95 тысяч рублей. Тогда, проверив сумку, женщина заметила, что пропал кошелек с наличными деньгами и банковской картой, к которой женщина прикрепила пин-код. Благодаря этому злоумышленник беспрепятственно обналичил деньги.





Пенсионерка не смогла вспомнить, где потеряла кошелек, и полицейские проверяли различные версии, в том числе и версию с такси. Сутки понадобились правоохранителям, чтобы установить личность предполагаемого похитителя и еще сутки, чтобы его найти, поскольку мужчина не проживал по месту прописки, переезжая к очередному знакомому.





Возбуждено уголовное дело. Одна из основных задач следствия – возмещение нанесенного пенсионерке материального ущерба. Таксист обязался в ближайшее время полностью вернуть украденные деньги.