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Курская Госавтоинспекция усилит контроль за мотоциклистами

Рейды стартовали накануне и завершатся 17 мая

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В Курской области пройдет профилактическое мероприятие по снижению аварийности с участием мототранспорта. Рейды стартовали накануне и завершатся 17 мая. 

В этом году на курских дорогах наметился рост количества ДТП с участием мотоциклистов, отмечают в ГИБДД. Только в апреле, в условиях ограничительных мероприятий, в регионе зарегистрировано 7 аварий с участием водителей мототранспорта, в которых 10 человек получили ранения.

Зачастую водители управляют мотоциклами и мопедами без мотошлемов, будучи пьяными, нарушая правила маневрирования. Также часто отсутствует государственная регистрация мотоциклов в Госавтоинспекции, а сами байкеры не имеют права управления транспортными средствами данного вида.

Госавтоинспекция Курской области напоминает, что мопедами, скутерами и мотороллерами можно управлять с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории "М". При наличии водительского удостоверения любой категории, также можно управлять всеми транспортными средствами категории "М". А вот за руль мотоцикла можно сесть только в 18 лет при наличии водительского удостоверения категории "А".

Также инспекторы просят водителей не забывать застегивать мотошлем, использовать защитную экипировку, соблюдать требование о движении с ближним светом, которое распространяется на все виды транспортных средств, и соблюдать скоростной режим. В ГИБДД напоминают, что за управление мотоциклом или мопедом без мотошлема, а также за перевозку пассажиров без мотошлема грозит штраф в тысячу рублей.

Если же на мотоцикле или мопеде будет кататься подросток, не достигший нужного для этого транспорта возраста - оштрафуют его родителей на 30 тысяч рублей.
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