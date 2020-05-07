Парня признали годным, но в сборный пункт он не явился

В Курске на 18-летнего уклониста завели уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Курской области.





Как рассказали в Следкоме, специалисты призывной комиссии военного комиссариата Центрального и Сеймского округов признали парня годным к военной службе. Никаких законных оснований для освобождения от армии или для отсрочки у него не было. 27 декабря прошлого года курянин должен был отправиться на службу, соответствующую повестку он получил.





Однако молодой человек в назначенный час в сборный пункт не явился. В причинах поступка юного уклониста теперь разбираются следователи.