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Лента новостей / В регионе

В Курске на 18-летнего уклониста завели уголовное дело

Парня признали годным, но в сборный пункт он не явился

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В Курске на 18-летнего уклониста завели уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Курской области. 

Как рассказали в Следкоме, специалисты призывной комиссии военного комиссариата Центрального и Сеймского округов признали парня годным к военной службе. Никаких законных оснований для освобождения от армии или для отсрочки у него не было. 27 декабря прошлого года курянин должен был отправиться на службу, соответствующую повестку он получил.

Однако молодой человек в назначенный час в сборный пункт не явился. В причинах поступка юного уклониста теперь разбираются следователи.
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