Это позволит регулировать температуру теплоносителя при изменении погоды

В трёх курских многоэтажках установят автоматизированные узлы управления системой отопления. Это позволит регулировать температуру теплоносителя при изменении погоды. Речь идёт о домах №36 и 44 по Майскому бульвару и №30 по улице Студенческой. Там в этом году проведут капремонт.





Помимо узлов управления отоплением в этих домах отремонтируют трубопроводы внутридомовой системы отопления, выполнят теплоизоляцию труб и герметизацию межпанельных соединений фасада. Всё это позволит жильцам сэкономить на оплате коммуналки. Так, экономия в месяц на квартиру площадью 60 квадратных метров составит около 500 рублей, отмечают в региональной администрации.





Общая стоимость работ в этих трёх домах - без малого 5,5 миллионов рублей. 2,6 миллиона поступят в наш регион из Фонда содействия реформированию ЖКХ в качестве дополнительной финансовой поддержки.





Всего в этом году в Курской области в планах капитально отремонтировать 200 многоквартирных домов, на это потратят более одного миллиарда рублей.