В Курской области пчеловоды обратились к Роману Старовойту с просьбой им помочь

Если вопрос не сдвинется с мертвой точки, союз пчеловодов намерен поднимать вопрос на федеральном уровне

Председатель КРОО «Союз пчеловодов» Андрей Малыхин записал эмоциональное видеообращение к Роману Старовойту, в котором дал негативную оценку взаимоотношениям властей на местах, фермеров и пасечников. Посетовал на незаконные действия аграриев, бездеятельность чиновников и полиции. «Союз пчеловодов» просит губернатора лично вмешаться в ситуацию и не допустить повторения массовой гибели полезных насекомых, сообщает телеканал « ТАКТ ».





После массовой гибели пчел в 2019 году в Курской области были созданы два союза пчеловодов. Их цель - наладить эффективные взаимоотношения с властью и агробизнесом. У каждой организации свой стиль работы. Тот союз, который позиционирует себя как независимый и альтернативный, сразу же занял активную позицию по защите интересов своих членов. Так, с началом весны, руководитель организации Андрей Малыхин стал остро поднимать вопрос возможного повторения мора пчел. Причина – обработка полей сомнительными препаратами и бездействие чиновников на местах. Глава союза утверждает, что недавно сам столкнулся с такой ситуацией.





Андрей Малыхин, председатель КРОО «Союз пчеловодов»:





«Второго мая 2020 года я подъезжаю на свой участок, ко своим пчелкам… И я увидел, что техника обрабатывает пшеницу. 150 метров от моего участка»





Андрей Малыхин убежден - имело место нарушение санитарных норм и правил, согласно которым фермеры не имеют права проводить обработку без предупреждения, днем, при скорости ветра более 4 метров секунду и так далее. Такие факты отмечаются повсеместно - уверяет глава союза пчеловодов. Вопиющим случаем называет обработку поля в Щигровском районе, где полиция отказалась опечатывать технику для взятия проб региональным Роспотребнадзором. На следующее утро эта же техника вновь приступила к работе. Отдельно Андрей Малыхин остановился на вопросе взаимодействия пчеловодов с областным комитетом АПК.





Андрей Малыхин, председатель КРОО «Союз пчеловодов»:





«На протяжении двух месяцев мы тесно сотрудничаем с АПК области, пытаемся установить диалог. На протяжении двух месяцев представители АПК нам говорили, что все вопросы решаются, что все будет налажено, но в итоге - как творился бардак, так творится. Объявления выкладываются непосредственно в газетах с гигантским сроком. То есть, обработки будут проводиться с 20 апреля по 10 октября. Это нарушает законодательство»





Все вышеперечисленное, отмечает руководитель союза, заставило его обратиться к губернатору области с просьбой вмешаться в ситуацию.





Андрей Малыхин, председатель КРОО «Союз пчеловодов»:





«Пчелы уже осыпались в Обоянском районе, Пристенском, Тимском, Золотухинском, Курском и других. Видео очень много. В нашем союзе более 500 членов, пчеловодов, которые присылают нам информацию. Просим вас, уважаемый Роман Владимирович, помочь пчеловодам. Потому что этот бардак требует вашего активного вмешательства»





В случае если вопрос не сдвинется с мертвой точки, союз пчеловодов намерен поднимать вопрос на федеральном уровне.