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В Курске из-за ремонта перекроют несколько дорог

Сейчас их ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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В Курске перекроют несколько дорог. Сейчас их ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Так, сегодня нельзя будет проехать по улице Чапаева, на праздничных выходных - с 9-го по 11-е мая - по улице Цюрупы. 
 
После праздников, с 12-го по 14-е число перекроют улицу Народная, с 15-го по 17-е -Краснополянскую. С 18-го по 20-е закроют проезд по улице Обоянской (от Народной до Черняховского), а с 21-го по 23-е - по улице Дружбы, но только с 8 утра до 9 вечера. 
 
Курян просят отнестись с пониманием к временной мере и заранее планировать свой маршрут.
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