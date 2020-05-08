После праздников часть Курска оставят без света

На следующую неделю запланированы очередные работы в электросетях

На следующую неделю запланированы очередные работы в электросетях. Это значит, что часть Курска останется без электроэнергии, если, конечно, эти работы снова не отменят. Пока отключения намечены:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 12 по 15 мая с 9-00 до 15-00:

Комарова 16Б,13/21; Дейнеки 17-21/13; Сумская 13-23,5а; Заводская 4-6; Моковская 26-28; Народная 2,2а; Белгородская 23; Монастырская балка, Яблоневая, Тихая.

Телефон для справок: 32-32-15

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

12, 14, 19 и 21 мая с 13-30 до 17-00:

Володарского 14, 16, 13-29

13 мая с 13-00 до 17-00:

ул. Бурцевка 33-39; 41-119; 34-112; ул. Сыромятникова 4-36; 5-49; Масловка 36-44; 33-43; 3-й Косиновский переулок 3-49; 2-50; 1-й Косиновский переулок 3-13; 6-14; Планерная 1-25; 2-26; Скорятина 217-225; 2-й Лётный переулок 4-20.

14 мая с 13-00 до 17-00:

3-й Косиновский переулок 3-49; 2-50; Бурцевка 17А-27; 33-39; Верхняя Казацкая 181-201; 4-й Косиновский 3-49; 4-44; Верхняя Луговая 255-273; 260-280.

15 мая с 13-00 до 17-00:

Нижняя Казацкая 68-108; 57-97; 3-й Заречный переулок 3-9; 4-10; Заречная 72А-112; 69А-109; Бурцевка 4-28.

Телефон для справок: 32-40-89

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

14 мая с 13-30 до 16-00:

Западный парк 8-16, 11-13

Телефон для справок: 26-32-10