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Лента новостей / В регионе

После праздников часть Курска оставят без света

На следующую неделю запланированы очередные работы в электросетях

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На следующую неделю запланированы очередные работы в электросетях. Это значит, что часть Курска останется без электроэнергии, если, конечно, эти работы снова не отменят. Пока отключения намечены:
 
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ: 
 
С 12 по 15 мая с 9-00 до 15-00: 
Комарова 16Б,13/21; Дейнеки 17-21/13; Сумская 13-23,5а; Заводская 4-6; Моковская 26-28; Народная 2,2а; Белгородская 23; Монастырская балка, Яблоневая, Тихая. 
 
Телефон для справок: 32-32-15 
 
 
 В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ: 
 
12, 14, 19 и 21 мая с 13-30 до 17-00: 
Володарского 14, 16, 13-29 
 
13 мая с 13-00 до 17-00: 
ул. Бурцевка 33-39; 41-119; 34-112; ул. Сыромятникова 4-36; 5-49; Масловка 36-44; 33-43; 3-й Косиновский переулок 3-49; 2-50; 1-й Косиновский переулок 3-13; 6-14; Планерная 1-25; 2-26; Скорятина 217-225; 2-й Лётный переулок 4-20. 
 
14 мая с 13-00 до 17-00: 
3-й Косиновский переулок 3-49; 2-50; Бурцевка 17А-27; 33-39; Верхняя Казацкая 181-201; 4-й Косиновский 3-49; 4-44; Верхняя Луговая 255-273; 260-280. 
 
15 мая с 13-00 до 17-00: 
Нижняя Казацкая 68-108; 57-97; 3-й Заречный переулок 3-9; 4-10; Заречная 72А-112; 69А-109; Бурцевка 4-28. 
 
Телефон для справок: 32-40-89 
 
 В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ: 
 
14 мая с 13-30 до 16-00: 
Западный парк 8-16, 11-13 
 
Телефон для справок: 26-32-10
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