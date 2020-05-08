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Лента новостей / В регионе

Курян снова приглашают нарушить режим самоизоляции и отправиться на байдарках по Сейму

Приглашения курянам рассылают в соцсетях 

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Курян снова приглашают нарушить режим самоизоляции и отправиться на байдарках по Сейму на этих выходных. Естественно, не за бесплатно. Организаторы предлагают однодневный сплав и двухдневный. Цена вопроса - 1,5 и 3,5 тысячи соответственно. В программе двухдневного сплава даже ночевка на берегу реки в палаточном лагере, с костром, шашлыками и песнями под гитару. Доставить уставших от изоляции туристов к месту обещают на автобусе. Объявление опубликовано в соцсетях, там же курянам рассылают приглашения. 

На наши вопросы о наличии разрешения соответствующих органов и  соответствия этого развлечения введённому в Курской области режиму, администратор сообщества отключил комментарии под постами.
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