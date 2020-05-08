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За сутки в Курской области выявлен ещё 71 случай коронавируса

Всего заболевших уже 1268

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За сутки в Курской области выявлен ещё 71 случай коронавируса. Всего заболевших уже 1268. Из них под медицинским наблюдением 1041 пациент: 120 – в инфекционной больнице имени Семашко, 38 – в городском роддоме, 41 – в 6-й горбольнице. Ещё 842 болеют бессимптомно и находятся на домашнем карантине под наблюдением врачей и соответствующих служб. Ещё 25 человек выздоровели. Всего выписан 221 пациент. О новых смертях пока не сообщается. 

Также на домашнем карантине под медицинским наблюдением остается 1133 человека. Снят карантин более чем с 2700 человек. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находится 285 человек.
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