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Гидрометцентр предупредил об угрозе засухи в 10 регионах России. Курская область в их числе

Весной у нас выпало очень мало осадков, но дождливый май может всё исправить

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Гидрометцентр предупреждает об угрозе засухи в России. В зоне риска Крым, Краснодарский край, Астраханская, Белгородская, Орловская, Смоленская, Калужская, Липецкая, Брянская и Курская области, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в этих регионах этой весной выпало слишком мало осадков - всего 35% от нормы. 

По словам ученого, это настораживающий фактор, так как речь идет о дефиците продуктивной влаги, которая питает растения. В частности, от нее зависит рост озимых культур и яровых, которые сейчас только высеваются.

Синоптик отметил, что дождливый май может исправить ситуацию.
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