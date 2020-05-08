Курянка лишилась 180 тысяч рублей, пытаясь обезопасить свои сбережения

Причём 100 тысяч она сняла со своего основного счета и ещё 80 тысяч - с кредитной карты

Очередная жительница Курска стала жертвой «электронных» мошенников и перевели им 180 тысяч рублей. Причём 100 тысяч она сняла со своего основного счета и ещё 80 тысяч - с кредитной карты.





55-летней курянке позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Злоумышленник убедил женщину, что служба безопасности зафиксировала попытку несанкционированного перевода с её счёта 10 тысяч рублей постороннему лицу. Чтобы спасти сбережения, мошенники предложили отменить операцию и перевести деньги на безопасный счет страхового банка.





В ближайшем отделении банка женщина сеяла деньги. Часть она перевела через банкомат на указанный аферистами счет, а оставшиеся – на абонентский номер. Даже держа в руках крупную сумму наличных, курянка с легкостью рассталась с ними. Все это время мошенники были на связи со своей жертвой и контролировали каждый её шаг.





Возбуждено уголовное дело. Полицейским удалось выяснить, что звонки поступали из другого региона.