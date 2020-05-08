Три административных дела заведены на главного дорожника Курской области

Материалы рассмотрят антимонопольщики

Курская прокуратура выявила нарушения в сфере закупок при реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках реализации нацпроекта региональный комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог провел электронные аукционы на выполнение работ по ремонту в Курске автодорог общего пользования. При этом в аукционной документации не были установлены надлежащие требования к характеристикам и показателям используемых материалов, что является нарушением действующего законодательства. Также выявлены расхождения в условиях заключенных контрактов с типовыми условиями, утвержденными Приказом Минтранса.





В результате прокурор города возбудил в отношении директора комитета три дела об административных правонарушениях. Материалы направлены в курское управление Федеральной антимонопольной службы для рассмотрения по существу.