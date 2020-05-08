Министр здравоохранения России предложил перенести ЕГЭ на август-сентябрь

Глава Минздрава считает, что эпидемиологическая ситуация в стране не позволит сдавать Единый госэкзамен в июне безопасно

Пока же старт ЕГЭ намечен на 8 июня. Ранее звучали предположения о переносе сроков школьных экзаменов на конец июля-начало августа. На эти сроки просят перенести ЕГЭ и российские вузы.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предложил перенести ЕГЭ на август-сентябрь. Глава Минздрава считает, что эпидемиологическая ситуация вряд ли изменится настолько, что сдавать Единый госэкзамен в июне будет безопасно, по его мнению, это будет возможно ближе к сентябрю. Он отметил, что сначала необходимо посмотреть, как повлияют на ситуацию послабления в режиме самоизоляции для производств, когда они будут введены, а потом уже предпринимать дальнейшие шаги.