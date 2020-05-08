В Курске спешно наводят порядок на офицерском кладбище

Побывав на мемориале на прошлой неделе, губернатор Роман Старовойт предложил в короткие сроки выполнить текущий ремонт плит и подчеркнул, что к 9 Мая на кладбище не должно быть разрытых могил

Еще в феврале этого года мэр Курска Виктор Карамышев отметил, что мемориал памяти павших нуждается в серьезном ремонте. Требует внимания стела и ее гранитное основание, дорожки, памятник подводникам. Необходимость реставрации покосившихся надгробий на офицерском кладбище также не вызывала сомнений. Однако масштабный ремонт так и не начался, а вскоре после того, как рабочие приступили к восстановлению надгробных плит на офицерских могилах, обнаружилось, что относительно самих захоронений они сильно смещены.





Работы были в срочном порядке приостановлены, несколько дней могилы простояли частично разрытыми. В мэрии тогда пояснили, что они относятся к объектам культурного наследия и теперь продолжать реконструкцию можно будет лишь после проведения историко-культурной экспертизы, за которую отвечает областное управление. Однако позже стало известно, что управление по охране объектов культурного наследия разрешения на проведение работ не выдавало, а проектная документация согласована не была.





Побывав на мемориале на прошлой неделе, губернатор Роман Старовойт предложил в короткие сроки выполнить текущий ремонт плит и подчеркнул, что к 9 Мая на кладбище не должно быть разрытых могил. Сегодня рабочие спешно восстанавливают их целостность и заверяют, что теперь надгробные плиты не разъедутся и не сместятся.





Борис Петрухин, рабочий:

- Все снималось, грунт снимался, бетонировалось, чтобы в могилочки камешки не проваливались со временем после зимы, короче, все капитально строилось и отделка полностью капитальная шла. Все на бетоне, на цементе стоит, как положено все, выставлено все по шнурочку, по уровню сделано, так что все нормально. На 30 сантиметров все выкапывалось, на 35 сантиметров, чтобы залить основу, чтоб больше они никуда не разъезжались.





Однако часть надгробий отреставрировать к 9 мая не успеют, они так и встретят День Победы перекошенными и провалившимися под землю. За ходом работ на офицерском кладбище следят многие куряне. Довольны результатами не все.





По этому поводу не знаю даже, как Вам сказать. Плохо они идут работы там. Плохо! Медленно. Они вот эти могилки все не восстановят же. Понимаете, если думали, надо было заранее это все делать. Да и это все они, знаете, сколько я хожу - я живу рядом здесь, на Школьной - почему здесь и прогуливаюсь. Они уже лет 5 здесь в таком состоянии. Никто не протирает там, не следят за этим. Вот здесь мемориал, где общие могилы, здесь ухаживают, а вот эти одиночные, где офицеры похоронены, как заброшенные. Все Вы сами видели, если ходили. Там провалены все эти обрамления. И вот эти товарищи, которые там работают, они сидят курят, сколько я хожу, иной раз хочется казать: «Что вы сидите, если вы пришли делать, делайте и делать надо побыстрее это все, качественно, как надо».









- Реставрировать, конечно, нужно, ухаживать нужно. Когда в школе училась, мы здесь убирали, я помню, приходили часто с классом. Но не знаю, ходят сейчас школьники, что-то делают или нет, не могу сказать.





- Ну, я думаю, что память нужно сохранять. Нужно ставить на место, там, где они захоронены. И ухаживать, возобновить где-то, обновить памятники, реставрировать если нужно. Обязательно оставить нужно! Я думаю, городские власти должны найти средства какие-то, выделить средства, чтобы ухаживать за офицерскими могилами.





Впрочем, есть и те, кто настроен более оптимистично и надеется на то, что мемориал памяти павших с расположенным на нем офицерским кладбищем для потомков будет не проблемным наследием, а объектом гордости, местом памяти и славы.





- Вы знаете, когда-то я на этом мемориале стояла в «Вахте Памяти». Это было очень здорово, у нас был целый отряд. И фотографии и воспоминания до сих пор со мной. Хочу сказать, что на данный момент все хорошо, все убрано, все чисто, здесь проводятся мероприятия. Я думаю, что наши власти городские сделают достаточно для того, чтобы вот это наше достояние было в надлежащем виде. У меня в моей семье и бабушка, и дедушка являются участниками Великой Отечественной войны, являлись, к сожалению, и, конечно, мы о них помним, мы их любим, и портреты их всегда в «Бессмертном полку» находятся. Но поскольку у нас такая ситуация тяжелая на самом деле, мы будем отмечать дома.





- Вы знаете, наверное, я еще отношусь к тому поколению, для которого война – это не просто слова и не просто картинки. У меня очень много родственников, тех, которые прошли все-таки войну, и прежде всего, это мой дед – Александр Ефимович. Он ушел на фронт, служил рядовым. Ему снайпер немецкий попал в ногу, ампутировали ногу, и после этого он немного прослужил. Но после этих событий 40 лет он оставался инвалидом, несмотря на это старался жить, любил эту жизнь. Поэтому это тот человек, который научил меня в 4 года читать, который очень много в меня вложил, и я не понаслышке помню его рассказы про то, что такое война. И сегодня, мне кажется, мы находимся в такой ситуации, когда можем немного ощутить, как это страшно. У нас пандемия, у нас самоизоляция, это вроде более простая история, чем война, но мы понимаем, насколько сильно это влияет на сегодняшний наш быт и на отношения. Мне кажется, очень важно не забывать об этом и рассказать нашим детям, чтобы они понимали, насколько это страшно и насколько важно для людей, чтобы был мир. И я сегодня как неравнодушный гражданин России пришел сюда для того, чтобы почтить память тех людей, которые сделали наше существование мирным.

- Мне на этом мемориале не нравится что: вот как заходим, с правой стороны- там хорошо все сделано, где подводники похоронены. Но вот по левую сторону, зайдите посмотрите, что там творилось, да и сейчас сделали там или нет. Где офицеры похоронены с войны. Там совсем! Никто ничего там не делает, не ухаживает. Вот в эти дни, может быть, там что-то сделали, я не знаю.